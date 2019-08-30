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فيديوجراف| آخر إصدار لـ أوبو Oppo هاتف بـ 4 كاميرات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:01 م
صدى البلد
منار شعبان
طرحت شركة "أوبو" Oppo أمس الأربعاء، 3 هواتف جديدة ضمن سلسلة "رينو 2" Reno 2، وذلك في أعقاب إصدار هاتف Reno الأصلي في وقت سابق من هذا العام.

وأعلنت الشركة أنه سيتم إطلاق جميع الأجهزة الثلاثة - Reno 2 و Reno 2 Z و Reno 2 F - في الهند أولًا.

يتميز آخر إصدار لهاتف أوبو بأنه مزود ب 4 كاميرات خلفية ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن مميزات الهاتف الجديد.

يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي للتعرف على التفاصيل.

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