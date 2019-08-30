فيديوجراف| آخر إصدار لـ أوبو Oppo هاتف بـ 4 كاميرات

طرحت شركة "أوبو" Oppo أمس الأربعاء، 3 هواتف جديدة ضمن سلسلة "رينو 2" Reno 2، وذلك في أعقاب إصدار هاتف Reno الأصلي في وقت سابق من هذا العام.



وأعلنت الشركة أنه سيتم إطلاق جميع الأجهزة الثلاثة - Reno 2 و Reno 2 Z و Reno 2 F - في الهند أولًا.



يتميز آخر إصدار لهاتف أوبو بأنه مزود ب 4 كاميرات خلفية ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن مميزات الهاتف الجديد.



يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي للتعرف على التفاصيل.

