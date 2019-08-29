اعلان التفاصيل خلال ساعات.. برشلونة يحسم جدل صفقة نيمار رسميا

أنهى نادي برشلونة الإسباني إتفاقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن الحصول على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن الإتفاق تم بين برشلونة وباريس سان جيرمان، بشأن انضمام نيمار للبلوجرنا، وسوف يتم توقيع العقود خلال الساعات المقبلة.



وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان فس صيف 2017، بعدما قام النادي الفرنسي، بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.



ويعاني برشلونة على صعيد المستوى الهجومي حاليا في ظل إصابة ميسي وسواريز وديمبلي، ورحيل كوتينيو ومالكو.