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ديني

أسال المفتي: حلفت بحدوث شئ ما ثم اكتشفت أنه لم يحدث؟

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:37 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، إنه لا يوجد ذنب ولا كفارة لمن حلف على شيء ما قد حدث ثم اكتشف أنه لم يحدث.

وأشار الشيخ أحمد وسام فى إجابته عن سؤال: " حلفت على شيء ما أنه قد حدث ثم اكتشفت أنه لم يحدث فما كفارة ذلك؟ "، إلى أنه معافى من أى ذنب، مضيفًا أنه لا يوجد كفارة على ذلك الأمر.


كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليذر».


وأوضح الحديث أن لا نحلف بالله إلا إذا كنا في شدة وضيق ولا نستطيع الخروج منهما إلا بالقسم.

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