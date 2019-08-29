اخبار الرياضة.. رحيل ازارو كلام نهائي.. أزمة عنيفة في الأهلي.. اطلالة جريئة لزوجة كهربا

ازارو - النادي الأهلي

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:





تفاصيل.. لهذه الأسباب فشلت مفاوضات الأهلي مع روجر شميت

فجر الاعلامي احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة حول تفاصيل فشل مفاوضات النادي الاهلي مع المدرب الالماني روجر شميت خلال الساعات القليلة الماضية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ زوجة كهربا السابقة على حمام السباحة

ظهرت الإعلامية سارة خليفة زوجة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى بإطلالة مثيرة باحدى شواطى الساحل الشمالى... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

مدرب الأهلي الجديد يسبب أزمة عنيفة في النادي

يواجه مجلس ادارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب ازمة عنيفة، وذلك بشأن اختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، خلفًا للمدرب الأورجواني المقال مارتن لاسارتي... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

كلام نهائى.. ازارو يرحل عن الأهلى وهذا هو البديل

استقر النادي الأهلي على رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الدولي المغربي وليد ازارو عن صفوف الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

بالأسماء.. تعرف على طاقم تحكيم وموعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود فى الكأس