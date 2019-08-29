مستند.. الجبلاية تخطر الأندية رسميا بإلغاء دورة الترضية

أرسلت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، خطابا رسميا يفيد بإلغاء دورة الترضية، بعد صدور قرار الاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأخطرت الجبلاية أندية النصر للتعدين تحرير أسوان ومركز شباب ناصر ملوى والوليدية، وأبي صقل والشمس وبورتو ودمياط، وكفر الشيخ والجزيرة المطروحي ومركز شباب تلا وسيدي سالم وكفر الشيخ.



وكان الاتحاد قد أعلن منذ أيام قليلة عن إقامة دورة ترضية بين الفرق التي هبطت من كل مجموعة بحيث يصعد اول فريقين من كل مجموعة للبقاء بالقسم الثانى،قبل أن يصدر قرار بإلغاء دورة الترضية اليوم وبقاء مسابقة القسم الثانى ١٢ فريقا بكل مجموعة .