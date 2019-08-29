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مصطفى بكري: جونسون يتعامل بكل دكتاتورية مع البرلمان البريطاني

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:25 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اتخذ قرارات خطيرة حول تعليق عمل وجلسات البرلمان لفترة، لحين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونوه، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن ذلك التصرف الخاص بـ"جونسون" يعد دكتاتورية شديدة ضد البرلمان وحقوق وأصوات البريطانيين، بموافقة من ملكة انجلترا.

وأشار إلي أن بريطانيا التي تتغني دائما بدعمها للحريات وحقوق الانسان، هي من تخرق تلك القوانين والقواعد الآن، حيث كمم جونسون أفواه برلمانه لحين تنفيذ وتمرير القوانين الخاصة به.

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