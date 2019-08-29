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رياضة

تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 .. صدمة لـ ريال مدريد و ليفربول

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:09 م
صدى البلد
أحمد هاني
سحبت، اليوم الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليج" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك على هامش الحفل المقام في مدينة موناكو الفرنسية.

وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.

وقام كل من اللاعب الهولندي ويسلي سنايدر، المعتزل حديثا عالم كرة القدم، وبيتر تشيك، حارس تشيلسي وأرسنال السابق، بسحب القرعة.

وجاءت نتائج سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 كالتالي:

المجموعة الأولى:

• باريس سان جيرمان
• ريال مدريد
• كلوب بروج
• جلطة سراي

المجموعة الثانية:

• بايرن ميونيخ
• توتنهام
• أولمبياكوس
• النجم الأحمر

المجموعة الخامسة:

• ليفربول
• نابولي
• سالزبورغ
• جينك

المجموعة الثامنة:

• تشلسي
• أياكس
• فالنسيا
• ليل

المجموعة السادسة:

• برشلونة
• دورتموند
• انتر ميلان
• سلافيا براغ

المجموعة الرابعة:

• يوفنتوس
• أتلتيكو مدريد
• باير ليفركوزن
• لوكوموتيف موسكو

المجموعة السابعة:

• زينيت
• بنفيكا
• ليون
• لايبزيغ

المجموعة الثالثة:

• مانشستر سيتي
• شاختار
• دينامو زغرب
• أتالانتا
تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 .. صدمة لـ ريال مدريد و ليفربول

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