علاج تمزق الاربطة بالكاحل.. دليلك للشفاء من الالتواء

أعراض تمزق الأربطة بالكاحل :



مراحل تمزق أربطة الكاحل :



كيفية تشخيص تمزق الأربطة بالكاحل :



طرق بسيطة لـ علاج تمزق الأربطة بالقدم منزليًا :



نصائح بعد الشفاء من تمزق اربطة الكاحل :



بعد الفترة التي يحددها الطبيب لعلاج تمزق اربطة الكاحل ومع استجابة جسم المريض للعلاج، يجب تأهيل القدمين كي تعود للعمل بشكل طبيعي قبل الإصابة بتمزق اربطة الكاحل، وذلك من خلال عدة طرق منها :



- الحصول على قسط من الراحة حتى يتم علاج تمزق اربطة الكاحل



- ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة من أجل زيادة مرونة المفصل، ولكن ذلك يتم بعد التأكد من علاج تمزق اربطة الكاحل حتى لا يتم الضغط عليه وتزداد الحالة سوءًا.



- وبعد العودة للمشي بشكل طبيعي، يعود المريض لممارسة حياته وممارسة الرياضة والمشي والجري لتقوية العضلات .

تمزق الاربطة بالكاحل من الأمور التي تحدث للكثير بشكل مفاجئ ربما بسبب خطوة أو حركة سريعة مفاجئة أثناء الحركة والمشي أو الجري، فيحدث التواء بالكاحل وتمزق بالأربطة، وينتج عنه تورم أو انتفاخ في القدم وعدم القدرة على الضغط عليها، وهو يصاب به الكبار والصغار لكنه سهل علاج تمزق الاربطة بالكاحل بخطوات منزلية بالإضافة إلى بعض أدوية يصفها الطبيب.1-الألم بالكاحل هو أول عرض تشعر به بعد تمزق الأربطة2-التورم و الكدمات في موضع الإصابة3-تزايد الألم عند محاولة الحركة أو المشي أو الضغط على القدم4-عدم القدرة على الوقوف وتحمل الوزن على القدم المصابةعلى حسب الالتواء يمكن تشخيص مرحلة تمزق اربطة الكاحل، وبناء عليه يتم تشخيص الدواء المناسب..1- المرحلة الأولى : ألم خفيف في الكاحل نتيجة التواء مفاجئ، وهي مرحلة غير خطيرة وقد يستطيع المصاب المشي مع الشعور بالألم، وهذه المرحلة يمكن علاجها بإسعافات أولية في المنزل لـ علاج تمزق اربطة الكاحل.2- المرحلة الثانية : وهنا يجد المصاب صعوبة في الحركة والمشي والضغط على القدم، وقد يشعر بصوت الالتواء عند حدوثه، وهذه المرحلة تحتاج لاستشارة طبيب .3- المرحلة الثالثة : وهي أصعب مرحلة حيث يجد المصاب تورمًا بالقدم وعدم قدرته على تحريك القدم تمامًا أو الضغط عليا نتيجة عدم استقرار المفصل في مكانه، وتحتاج هذه المرحلة فترة طويلة للشفاء منه قد تصل إلى 3 أشهر مع تدخل الطبيب.تمزق الأربطة بالكاحل يحتاج إلى زيارة الطبيب كي يتم تشخيصه بشكل دقيق، ويمكن للطبيب اكتشاف الحالة بعدة طرق منها :1-الآشعة السينية : وهي أول ما يلجأ له الطبيب كي يتأكد من سلامة العظام، وما إذا كان تمزقا بالأربطة أم كسرا.2-الفحص البدني : وهي طريقة سهلة يفعلها الطبيب دون أي اشعة، حيث يفحص قدم المريض واكتشاف الأمر بسهولة إذا كان هناك تورم بالمنطقة المصابة.3-اشعة الرنين المغناطيسي من أجل التأكد من سلامة الأنسجة في الجسم .إذا كان تمزق الأربطة بالكاحل بسيطًا فيمكن علاجه بخطوات سهلة في المنزل مع استشارة الطبيب أيضًا لتحديد الحالة، ومن الطرق التي يمكنك اتباعها :1-استخدام كمادات الثلج بشكل مستمر على مكان التورم2-الراحة التامة وعدم الضغط على القدم المصابة3-الاستعانة بوسادة ووضعها تحت القدم المصابة4- تجنب المشي أو حمل الأغراض الثقيلة5- يمكن الاستعانة بعكاز للقدرة على التحرك داخل المنزل6- تحريك المفصل بشكل بسيط كي يقل التورم.