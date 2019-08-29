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حوادث

انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل فى ظروف غامضة بديرمواس

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:35 م
جثة
جثة
ايمن رياض
اقدم امين شرطة مفصول عن العمل على الانتحار إثر تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة، وتكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام بمركز ديرمواس، تتضمن وصول "أ-ص" 39 عاما، أمين شرطة، جثة هامدة، نتيجة تناوله قرص لحفظ الغلال سام.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأفادت تحريات أوليه إلي عدم وجود شبهة جنائية

كما تبين أن الشرطي المنتحر مفصول عن العمل في شهر مايو الماضي، وجري إخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

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