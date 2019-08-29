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تعليم

وفاة طالب أندونيسي يدرس بجامعة الأزهر وصلاة الجنازة غدا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:32 م
وفاة طالب أندويسي
وفاة طالب أندويسي من الدراسين بجامعة الأزهر
محمد شحتة
شهدت جامعة الأزهر، حالة وفاة بين الطلاب الوافدين الذين أتوا من أنحاء العالم للدراسة في الأزهر حبا فيه وفي علمائه.

حيث توفي اليوم، شهيد العلم، الطالب محمد زمراني، بعد تلقيه العلاج بمستشفي الحسين الجامعي، وهو يدرس بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير من دولة إندونيسيا.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا الجمعة، وسيتم أداء الصلاة علي الفقيد، بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

من جانبها، توجهت جامعة الأزهر بالعزاء إلى أسرة الطالب الأندونيسي، داعية المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلم أهله الصبر والسلوان.

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