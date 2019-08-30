في توزيع جوائز الأفضل عالميا.. رونالدو جليسا على مقعده لأول مرة منذ 15 عاما

حسم الهولندي فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لقب أفضل لاعب في أوروبا، على حساب نجمي الكرة الأوروبية البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 التي أقيمت في فرنسا.



توج الهولندي بالجائزة، بعد حسم العديد من الألقاب الفردية خلال الموسم السابق مع فريق الريدز، وتحقيق البطولة الأقوى عالميا في كرة القدم "دوري أبطال أوروبا" على حساب توتنهام.



وخلال حفل التتويج، تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من التتويج بلقب أفضل مهاجم في أوروبا، على حساب العديد من المهاجمين المميزين، بعد أن حقق 52 هدف مع برشلونة و 3 أهداف مع المنتخب الأرجنتيني، ذلك على الرغم من خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 بعد تلقي الهزيمة من الريدز.



ولكن الغريب في هذه الأثناء أن الدون كريستيانو رونالدو المنتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في العام الماضي صاحب الألقاب الفردية، و المتوج بلقب الدوري مع فريقه الايطالي السيدة العجوز، وهداف الدوري الإيطالي، لم يتحرك من على مقعده خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2020.



مما أثار دهشة معجبون صاروخ ماديرا، الذي طالما اعتاد على التتويج بهذا اللقب لسنوات عديدة وكانت المنافسة دائمًا يحسمها أحد من اللاعبين ميسي ورونالدو.



ولكن استقر رونالدو جليسًا على مقعدة ولم يتحرك حيث أنه لم يتوج بأحد الجوائز في حفلة قرعة دوري أبطال أوروبا 2020، على عكس منافسيه المرشحان على الجائزة فان دايك وليونيل ميسي.



ويجدر الإشارة الى أن كريستيانو رونالدو لم يغب عن الثلاثة المرشحين طوال 15 عامًا فاما ان يتوج او يتواجد في القائمة الثلاثية، أو يتوج بأحد الألقاب الفردية خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا كل عام.