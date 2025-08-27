قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

احتجاجات ورفض مقترحاته.. إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي إلى جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن زيارة المبعوث الأمريكي توم براك إلى الجنوب اللبناني أُلغيت بالكامل بعد موجة احتجاجات شعبية واسعة في عدة مناطق جنوب لبنان.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن براك كان من المقرر أن ينتقل من العاصمة بيروت إلى سكنة فرانسوا الحاج في بلدة مرجعيون، ثم إلى مدينة الخيام، ومنها عبر المروحية العسكرية إلى الناقورة في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وأخيرًا إلى مدينة صور، لكن تم تنفيذ الرحلة حتى مرجعيون فقط، قبل أن يُلغى باقي البرنامج وتعود المروحية به إلى بيروت.

وأشار المراسل إلى أن الاحتجاجات الشعبية جاءت اعتراضًا على ما اعتبرته الجهات اللبنانية المختلفة إهانات وجهها المبعوث الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، بالإضافة إلى رفض مقترحاته المتعلقة بنزع سلاح حزب الله.

وأكد سنجاب أن بلدة الخيام، التي شهدت مظاهرات حاشدة، تحمل رمزية خاصة كونها من أكبر البلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وتقع على الحدود مع إسرائيل، وقد تعرضت لغارات جوية إسرائيلية عنيفة ومعارك برية خلال العدوان السابق، كما أنها تعد نقطة تماس حدودية مهمة.

وأضاف أن المقترحات التي طرحها براك تضمنت إنشاء منطقة اقتصادية في الجنوب اللبناني، وتوسيع نقاط الجيش الإسرائيلي على الحدود، التي ارتفعت من خمس إلى ثماني نقاط، ما أثار غضب السكان المحليين والمقاومة.

واختتم المراسل تقريره من بيروت مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس رفضًا شعبيًا واسعًا لمواقف ومقترحات المبعوث الأمريكي في الجنوب اللبناني.

بيروت الجنوب اللبناني جنوب لبنان لبنان المبعوث الأمريكي

