بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

نشرت الفنانة شيرين رضا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.



وظهرت شيرين بإطلالة من الستان اللامع باللون الفيروزي او لون الزمرد، وتألقت بتسريحة بسيطة جدا وماكياج هادئ، واكسسوارات في أصابعها.



وانهالت التعليقات من معجبي شيرين رضا معبرين عن مدي إعجابهم بجمالها وشبابها الدائم، وردت على متابعيها: " Emerald.. lively, radiant, lush. Its a color of elegance and beauty that enhances our sense of well-being. 💚