زيادة الوزن و الإصابة بهشاشة العظام ... أضرار كارثية عند تعاطي الكورتيزون

يعتبر الكورتيزون من الأدوية التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، لأنه من العلاجات الشائعة للعديد من الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، فالكورتيزون عدة أنواع عدة أنواع منها الكورتيزول والفلودروكورتيزون والبريدينيزول.



كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الأضرار الكارثية التى تصيب الجسم عند تناول الكورتيزون، وتتمثل فى ...



- زيادة كميات الدهون ونسبتها وذلك في كل من منطقة العنق والكتفين.

-الإصابة بهشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم فى الجسم

-ارتفاع في ضغط العين وإصابتها بالمياه الزرقاء والبيضاء

-حدوث تغيرات نفسية ومزاجية تتمثل بتعرض المريض للعديد من المشاعر المختلفة والمضطربة.

-تعطل الغدة الدرقية وعدم إفرازها لهرمون الكورتيزون بشكلٍ سليم

- زيادة الوزن بسبب الاضطرابات الحادثة في كل من شعوري الجوع والعطش.

-يضعف من نمو الأطفال

- ترقق في الجلد مما يسبب ظهور العديد من التجاعيد وبروز الشعيرات الدموية

-حدوث ارتفاع واضطراب في كل من الضغط والسكر.

-ظهور حب الشباب والبقع والبثور على الوجه والرقبة.

- تؤثر على مناعة الجسم ومقاومتها للالتهابات.



