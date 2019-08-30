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حوادث

اختل توازنه .. نجاة فلاح من دهس قطار الصعيد له بالعياط

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمودة – أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة فلاح سقط من قطار الصعيد بإحدى قرى العياط.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بسقوط شخص من قطاع الصعيد واصابته بعدة إصابات.

انتقلت علي الفور قوة أمنية ترأسها المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا وتبين من الفحص أن المصاب يبلغ من العمر 38 عاما فلاح من قرية سبع الحطب بأسيوط سقط من القطار أثناء مروره بمحطة البليدة بالعياط.

وأشارت التحريات برئاسة العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط أن المصاب أثناء استقلاله القطار رقم 188 المتوجه من القاهرة إلي أسيوط اختل توازنه أثناء توقفه علي الباب وسقط علي القضبان، فأصيب بكسور بالضلوع وكدمات بالظهر وتجمع دموي بالرقبة وجرح قطعي بفروة الرأس وتم نقله لمستشفي قصر العيني لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة للتحقيق.

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