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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر..فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:19 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية، هبة ماهر، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 30-8- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 26 35
شبين الكوم 26 35
طنطا 25 34
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 31
مطروح 23 31
السلوم 23 31
سيوة 25 36
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
الزقازيق 25 36
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 23 32
رفح 23 32
رأس سدر 27 36
نخل 20 35
نويبع 29 36
طابا 25 35
كاترين 20 31
الطور 28 36
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 38
مرسى علم 30 37
الفيوم 26 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 37
أسيوط 25 38
سوهاج 25 38
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 27 40
أبوسمبل 27 39
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 29 37
أبو رماد 29 36
حلايب 30 34
رأس حدربة 29 34

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