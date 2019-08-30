صلاح عبدالله يستكمل قيد عائلي غدًا.. وروحين في زكيبة منتصف سبتمبر

يواصل الفنان صلاح عبد الله غدًا تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "قيد عائلي" باستعدادات مكثفة للخروج بصوره تليق بمكانه وكيان نجوم العمل والجهه الفنية والإنتاجيه بالكامل.



وقال صلاح عبد الله، في بيان صحفي، إنه يتبقى ما يقرب من أسبوع على الـ «فيركش»، وانتهاء تصوير «قيد عائلي» واستكمال عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبا، مشيرًا إلى أن الحلقات القادمة من العمل ستبهر الجمهور من حيث الإثارة والتشويق والمتعة.



يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.



مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



ومن ناحية أخرى كشف الفنان صلاح عبد الله، أنه من المقرر أن يستأنف تصوير باقي مشاهدة في مسلسل "روحين في زكيبه" وهو اسم مؤقت للعمل لحين دخول التصوير في الديكور الرئيسي، وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.



مسلسل "روحين في زكيبة " تدور أحداثه حول في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، إضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذي يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.



المسلسل من بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، صلاح عبدالله، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.

