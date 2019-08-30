وزير الأوقاف: الهجرة غير الشرعية جريمة وحرمة الدول والبيوت سواء.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، أكدتا أن ما يعرف بمصطلح الهجرة غير الشرعية هي جريمة محرمة شرعا وقانونا.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها بالقليوبية، أن الهجرة غير الشرعية مخالفة لأوامر ولي الأمر وإلقاء بالنفس في التهلكة، منوها أن حرمة الدول محرمة كحرمة البيوت.



وأشار إلى أنه كما لا يجوز للإنسان دخول بيت غيره إلا بإذنه فإنه كذلك لا يجوز له أن يدخل دولة أخرى إلا بإذنها، لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا".



وأوضح، أنه ينبغي كذلك قبل السفر استئذان الدولة التي يخرج منها والدولة التي يتوجه إليها.