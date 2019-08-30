ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع أمريكي يتوقع غرق مدينة الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:39 م
موقع أمريكي يتوقع
موقع أمريكي يتوقع غرق مدينة الأسكندرية بالكامل
سمر صالح
نشر موقع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرًا مطولًا عن غرق مدينة الإسكندرية بالكامل بسبب التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت الوكالة أن البحار المرتفعة الناتجة عن تغيرات المناخ تهدد مدينة الإسكندرية الساحلية الأسطورية التي يعيش فيها خمسة ملايين نسمة، والحكومة المصرية تعمل على وقف تلك الأمواج المرتفعة بوضع العديد من الحواجز، وبتدابير وقائية أخري.

وتابعت "أسوشيتد برس" أن مدينة الإسكندرية التي نجت من الغزوات والحرائق والزلازل منذ تأسيسها من قبل الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام تواجه الآن تهديدًا جديدًا في صورة تغير المناخ.

وأفادت الوكالة الأمريكية أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد بإغراق الأحياء الفقيرة والمواقع الأثرية ، مما يدفع السلطات المصرية إلى إقامة حواجز خرسانية في البحر لكسر المد.

وتشير الوكالة إلى العاصفة الشديدة التي ضربت المدينة في عام 2015 وتسبب في مقتل ستة أشخاص على الأقل وانهيار ما يقرب من عشرين منزلًا، وهو ما كشف نقاط ضعف البنية التحتية للأسكندرية.

وأكدت "أسوشيتد برس" أن الإسكندرية ، هى ثاني أكبر مدينة مصرية، وهي محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات وهو ما يجعلها عرضة بشكل كبير لمخاطر ارتفاع مستويات سطح البحر والذي حدث بفعل الاحترار العالمي وذوبان القمم الجليدية القطبية.

وحذرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أن مستويات سطح البحر في العالم قد ترتفع بنسبة 0.28 إلى 0.98 متر (1-3 قدم) بحلول عام 2100 ، مع "تداعيات خطيرة على المدن الساحلية والدلتا والدول المنخفضة" ويعترف الخبراء بأن الاختلافات الإقليمية في ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيراته لا تزال غير مفهومة جيدًا ولكن في الإسكندرية ، وهي مدينة ساحلية تضم أكثر من 5 ملايين شخص و 40٪ من الطاقة الصناعية لمصر.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري في مصر إن مستوى سطح البحر ارتفع بمعدل 1.8 ملليمتر سنويًا حتى عام 1993على مدار العقدين التاليين وارتفع إلى 2.1 ملليمتر في العام ، ومنذ عام 2012 وصل إلى 3.2 ملليمتر في السنة ، وهو ما يكفي لتهديد بناء الأساسات.

وتنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأنه قد يتم غمر ما يصل إلى 734 كيلومترًا مربعًا (أكثر من 280 ميل مربع) من دلتا النيل بحلول عام 2050 و 2660 كيلومتر مربع (أكثر من 1000 ميل مربع) بحلول نهاية القرن ، وهو ما يضر حوالي 5.7 مليون شخص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التغير المناخي رعب يهدد الأرض..علماء يحذرون من نهاية العالم في 2100.. النهاية بدأت وزوال المدن الساحلية مسألة وقت ليس أكثر.. وترامب سبب في الكارثة

كوكب الأرض يشهد تأثيرات حقيقية بسبب التغير المناخي المذيل ببصمة الإنسان

خبير بيئي: حرائق الأمازون تضر بمصر.. وسببان رئيسيان وراء اشتعال الغابات

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وكيل صحة مطروح: نقل عمرو زكي إلى مستشفى بالقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رمال وأتربة.. فيديو

صعب تعيش جسد بلا روح .. بكلمات مؤثرة ينعى عصام الحضري ابنة لويس إنريكي

ومازالت أرواح المرضى تتعذب.. أنين وبكاء في مستشفيات هجرها البشر وسكنتها الأشباح

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور