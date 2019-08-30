ازالة الشعر بالشمع.. إليكِ العيوب والمميزات قبل تجربته

ازالة الشعر بالشمع من الطرق الشائعة التي تلجأ لها الفتيات في التخلص من شعر الجسم الزائد، ورغم أنها تحمل الألم عند نزع الشعر إلا أن تزيل طبقة من الجلد الميت فتمنح الجسم نعومة وملمسا رطبا، إلا أن الاستخدام المفرط لإزالة الشعر بالشمع أو بـ " السويت" الطريقة التقليدية القديمة، قد يسبب ترهلا في الجلد على المدى البعيد، فـإزالة الشعر بالشمع له العديد من المخاطر رغم منافعه وسهولته.



أضرار ازالة الشعر بالشمع :



1-عملية ازلة الشعر بالشمع ينتج عنها ألم مثل " السويت" وقد لا تتحمله بعض الفتيات فيلجأن لطرق أخرى

2-ازالة الشعر الشمع قد يسبب حروق بالجلد والتهابات وكدمات إذا تم استخدامه بطريقة خاطئة

3-الافراط في ازالة الشعر يعيق عملية نشاط الدورة الدموية بالجسم

4-ازالة الشعر بالشمع لا تتماشى مع البشرة الحساسة، فهي أكثر عرضة لتهييج الجلد و الحروق

5-ازالة الشعر بالشمع تتطلب أن يكون الشعر طويلًا حتى يمكن إزالته بسهولة من الجذور ، لكن الشعر القصير أو في بداية نمو من الصعب إزالته بالشمع



مميزات ازالة الشعر بالشمع :



1-وسيلة فعالة حيث يزيل الشعر من جذوره وليس من على سطح الجلد

2-ينمو الشعر بعد فترة من إزالته تصل إلى شهر، وهي فترة جيدة للتمتع ببشرة خالية من الشعر

3-طريقة ازالة الشعر بالشمع سهلة و متوفرة وغير مكلفة، فيمكنك شراء جهاز الشمع وتعلم طريقة استخدامه منزليا

4-ازالة الشعر بالشمع تخلصك من طبقة الجلد الميت بالجسم مما يمنحك نضارة ونعومة بعد ازالة الشعر



نصائح يجب اتباعها عند ازالة الشعر بالشمع :



1-قبل ازالة الشعر بالشمع يجب ترطيب المنطقة التي ستنزعين منها الشعر ليكون نزعه أسهل وألطف على الجلد

2-تقشير البشرة خطوة هامة قبل ازالة الشعر بالليزر، لأ التقشير يسهل عليكي عملية ازالة الشعر تحت الجلد، ومن أسهل طرق التقشير لط ملعقتين سكر مع ملعقتين عسل او زيت وفرك المنطقة المستهدفة به لمدة 10 دقائق

3-عند استخدام الشمع، قومي بفرده مادة الشمع السائلة في اتجاه الشعر ثم ضعي المنديل المخصص واضغطي عليه جيدا واتركيه لمدة ثوان ثم انزعي المنديل عكس اتجاه الشعر حتى تضمني ازالة الشعر بشكل جيد

4-لا يفضل ازالة الشعر بالشمع قبل فترة الدورة الشهرية لان الجلد في هذه الفترة يكون اكثر حساسية ولن يتحمل ازالة الشعر بالشمع

5-احرصي على عدم وضع الشمع على نفس المنطقة اكثر من مرة حتى لا تلتهب، وإذا تبقى بعض الشعيرات الصغيرة يمكنك التخلص منها بالملقاط

6-بودرة الأطفال حيلة بسيطة ومفيدة عند ازالة الشعر بالشمع، قومي برش طبقة من بودرة الأطفال على المنطقة المراد ازالة الشعر منها، واجعلي الجلد يتشربها ثم ابدئي في إزالة الشعر بالشمع.

7-يفضل عدم التعرض المباشر للشمس بعد ازالة الشعر بالشمع حتى لا يتهيج الجلد او يلتهب

8-بعد ازالة الشعر بالشمع ادهني جسمك بزيت الاطفال للتخلص من بقايا الشمع بدلًا من فركه بالماء فزيت الأطفال لطيف على بشرتك ويمكنك بسهولة من ترطيب الجلد وإزالة بواقي الشمع دون أن يلتهب الجلد.

9-بعد الانتهاء تمامًا من ازالة الشعر بالشمع، احصلي على دش بارد وتجنبي الماء الساخن لأن مسام جسمك تكون مفتوحة عقب ازالة الشعر بالشمع، فالأفضل استخدام الماء البارد.

10-يمكنك استخدام مكعبات الثلج وتمريرها على المنطقة التي تمت فيها ازالة الشعر بالشمع، وذلك لغلق المسام، ثم ترطيبها بكريم ترطيب أو زيت الأطفال.



مصدر المعلومات موقع Glowpink المعني بجمال المرأة.

