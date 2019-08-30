ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالى تثير الجدل بصورة جديدة.. والجمهور: حياتك كلها فى الساحل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:43 م
منة فضالى
منة فضالى
منار نور
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالى بكاش مايوه أبيض مكشوف من الصدر، مرتدية قبعة بيضاء، ولم تتكلف فى وضع مكياج بل اكتفت بوضع أحمر شفاف.

ولاقت الصورة عددا من التعليقات السلبية، وجاءت التعليقات كالتالى: _ حياتك كلها فى الساحل كده " _ " امتى الشتا يجى عشان تبطلى تغظينا".

وتشارك منة فضالى فى بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذى يضم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، وإيهاب فهمي، وبوسي، وميرفت أمين، ومحمد رياض، وسيمون، وغادة طلعت، ورامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأكتاف مكشوفة.. ياسمين الخطيب تفاجئ متابعيها

ببطن مكشوف.. هيدى كرم تشعل إنستجرام

ببطن مكشوف.. منة فضالي بإطلالة مثيرة في الساحل الشمالي

بعد صورتها بالبكينى.. منة فضالى تثير الجدل بظهورها بالـ مينى جيب

شاهد .. منة فضالى تنشر صورة لها بصحبة أصدقائها

بمينى جيب.. منة فضالى تشعل إنستجرام.. صور

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور

منة فضالى تثير الجدل بصورة جديدة.. والجمهور: حياتك كلها فى الساحل

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

لعدم تجهيزها الأكل.. زوج يطعن زوجته 4 طعنات بالشرقية

اختلافهم رحمة .. حكم صلاة ركعتين تحية للمسجد والخطيب على المنبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء