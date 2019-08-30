منة فضالى تثير الجدل بصورة جديدة.. والجمهور: حياتك كلها فى الساحل

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت منة فضالى بكاش مايوه أبيض مكشوف من الصدر، مرتدية قبعة بيضاء، ولم تتكلف فى وضع مكياج بل اكتفت بوضع أحمر شفاف.ولاقت الصورة عددا من التعليقات السلبية، وجاءت التعليقات كالتالى: _ حياتك كلها فى الساحل كده " _ " امتى الشتا يجى عشان تبطلى تغظينا".وتشارك منة فضالى فى بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذى يضم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، وإيهاب فهمي، وبوسي، وميرفت أمين، ومحمد رياض، وسيمون، وغادة طلعت، ورامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.