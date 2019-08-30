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رياضة

مدرب أستون فيلا يكشف سر تألق تريزيجيه مع الفيلانز

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:28 م
تريزيجيه
تريزيجيه
محمد السعيد
كشف دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، سر تأقم محمود حسن تريزيجه السريع مع الفيلانز.

وقال دين سميث في تصريحات لموقع أستون فيلا الرسمي:" أحمد المحمدي لعب دورا كبيرا في تأقلم تريزيجيه سريعا مع الفريق، لقد ساعده على التأقلم على الأجواء في إنجلترا والتي تختلف كثيرا عن أجواء تركيا".

وتابع دين سميث :" تريزيجيه ما زال لديه الكثير ليقدمه مع أستون فيلا في المباريات المقبلة"

وكان تريزيجيه انضم إلى أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من قاسم باشا التركي، في صفقة بلغت قيمتها 8.5 مليون يورو.

ويستعد أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواجهة كريستال بالاس، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

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