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رياضة

محمد الننى ينشر صورة من داخل الطائرة .. شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:54 م
محمد الننى
محمد الننى
محمد بدران
نشر الدولى محمد الننى لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد الننى في الصورة وهو داخل الطائرة، بعد ان ترددت الأخبار أن الننى في طريقة إلى مدينة إسطنبول، للتوقيع لفريق بشكتاش التركي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الاثنين المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن النني سيصل إلى تركيا، مساء اليوم الجمعة، للتوقيع مع بشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وقالت تقارير إنجليزية، إن بشكتاش سيتحمل راتب محمد النني الأسبوعي الذي يتقاضاه مع آرسنال، والمقدر  بـ 55 ألف إسترليني.

وكان أوناي إيمري أعلن عن الأيام الماضية، عن عدم حاجته لخدمات محمد النني خلال الموسم الحالي.

يذكر أن بشكتاش يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 3 نقاط.
محمد الننى ينشر صورة من داخل الطائرة .. شاهد

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