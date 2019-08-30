انتحار ممثلة هندية بالقفز من الطابق الثالث.. تعرف عليها

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن قيام الممثلة الهندية الشابة بيرل بونجابي - Pearl Punjabi بالإنتحار وإلقاء نفسها من الطابق الثالث في المنطقة التي تسكن بها (أوشيوارا) بـ مومباي الهندية.



وأفادت التقارير، أن الهندية بيرل بونجابي - Pearl Punjabi في العشرينيات من عمرها، ونتج عن قفزها من الطابق الثالث كسور عدة ومتفرقة في جسدها لم تقاومها وأودت بحياتها.



وحول أسباب الحادث، أشارت التقارير إلي أن الراحلة بيرل بونجابي - Pearl Punjabi كانت تعاني من الإضطراب العقلي فكانت دائمة التشاجر مع والدتها ولم تكن هذه هي المرة الأولى لها لتحاول التخلص من حياتها حيث أقدمت على الإنتحار مرتين سابقتين وفشلت فيهما.