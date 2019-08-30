ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب إنبى يهزم الإسماعيلى 2-0 فى افتتاحية دورى الجمهورية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:17 م
فريق انبي للشباب
فريق انبي للشباب
يسري غازي
نجح فريق الشباب بنادى إنبى تحت 18 سنة مواليد 2001 فى تحقيق الفوز على نظيره فريق الإسماعيلى بهدفين دون رد فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الجمعة بملاعب الفريق البترولي فى لكيلو 17.

يأتي اللقاء بين شباب إنبي ونظيره فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى بدورى الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2020/2019.

أحرز ثنائية إنبى فى المباراة عبدالله عادل وأحمد جمال خلال الشوط الثانى من اللقاء.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: طارق عبدالله مديرا فنىا وطارق أبو ضيف مدربا عاما وشريف عمر مدربا مساعدا وخالد فرحات مدربا لحراس المرمى وهانى عبد الفتاح إداريًا وتامر محمد طبيبا ومحمد طارق أخصائى تدليك.

ترشيحاتنا

الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية

أهانوا والده وحرقوا منزله .. فلاح يفتح النار على أعمامه بـ بني سويف

الشاطئ أعز ذكرياتي.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بفيديو جديد

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور

طلب ممارسة الشذوذ فقتلته وحرقت الجثة.. اعترافات مثيرة لقاتل حارس عقار بالإسكندرية

إمام المسجد النبوي يحذر من النوم بعد صلاة الفجر في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير