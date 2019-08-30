شباب إنبى يهزم الإسماعيلى 2-0 فى افتتاحية دورى الجمهورية

نجح فريق الشباب بنادى إنبى تحت 18 سنة مواليد 2001 فى تحقيق الفوز على نظيره فريق الإسماعيلى بهدفين دون رد فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الجمعة بملاعب الفريق البترولي فى لكيلو 17.



يأتي اللقاء بين شباب إنبي ونظيره فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى بدورى الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2020/2019.



أحرز ثنائية إنبى فى المباراة عبدالله عادل وأحمد جمال خلال الشوط الثانى من اللقاء.



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: طارق عبدالله مديرا فنىا وطارق أبو ضيف مدربا عاما وشريف عمر مدربا مساعدا وخالد فرحات مدربا لحراس المرمى وهانى عبد الفتاح إداريًا وتامر محمد طبيبا ومحمد طارق أخصائى تدليك.