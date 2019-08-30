بسنت عوض تحقق فضية في العاب القوى بدورة الالعاب الافريقية

حققت بسنت عوض الميدالية الفضية في سباق 200 متر عدو لمنافسات ألعاب القوى لدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



ونجح بسنت حميده في تحقيق الميدالية الفضية وذلك في زمن وقدره 22.80 ثانيه، خلال المنافسات التي أقيمت اليوم.



وبهذه النتيجة نجحت بسنت عوض في التأهل الي دورة الالعاب الاولمبية 2020 التي ستقام في طوكيو.

