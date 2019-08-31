بالاسود... شيرين رضا بإطلالة غريبة ومتابعون: شبه مادونا

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها بمجموعة من الصور ل نيولكها الجديد عبر موقع الصور الشهير انستجرام .



وحلت شيرين رضا بإطلالة غريبة بإرتدائها قبعة سوداء ونظارة سوداء صغيرة مع تركيب عدسات لينسيز باللون الاصفر ووالرمادي واسدال شارها الاشقر علي كتفها .



ولم تتكلف شيرين رضا في اطلالتها بإرتداء الاكسسوارت المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب مع وضع ميكب كثيف علي وجهها واحمر الشفايف.



ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيهت عبر انستجرام وجاءت بين "لاء لاء قمر بقا مفيش كلام" و"شبة مادونا" و" مادونا بتعتنا".