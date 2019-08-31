مهرجان ايجي فاشون يكرم مجموعة من الفنانين ومصممي الأزياء.. صور

كرم مهرجان إيجى فاشون مؤخرًا ، مجموعة من نجوم الفن و مصممى الزياء و عالم الموضة، و ذلك خلال الدور الرابعة من المهرجان بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.



وصرح الاعلامي سامح عاطف مدير المهرجان، أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرا لنجاح هذه الدورة تحت قيادة احمد العزبي رئيس المهرجان.



وأضاف أن الدورة الرابعو من المهرجان شهدت تطورًا كبيرًا خلال الاعوام الماضية، يذكر أن الدورة الرابعة من " إيجى فاشون " تم خلالها تكريم مجموعة من نجوم الفن،منهم:



الفنانة إيناس مكى، نرمين ماهر ، إيمى طلعت زكريا ، هشام المليجى ، نهى عادل ، العراقى شمم الحسن ، مى حسن ، وغيرهم: الجمال والموضة بانطلاق مهرجان إيجي فاشون بمشاركة عديد من المهتمين بعالم الموضة ومصممى الأزياء العرب.