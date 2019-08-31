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كوريا الشمالية: تصريحات بومبيو تزيد من صعوبة المحادثات مع أمريكا

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
رويترز
قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية نقلا عن تشو سون هي نائبة وزير الخارجية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "سلوك كوريا الشمالية المارق" ستزيد من صعوبة المحادثات مع الولايات المتحدة.

وكان بومبيو قد قال يوم الثلاثاء "أدركنا أن سلوك كوريا الشمالية المارق لا يمكن تجاهله".

ونقلت الوكالة عن تشو قولها إن تعليق بومبيو غير منطقي ومستفز.

وقالت تشو في بيان "بومبيو اشتط في لغته، وذلك جعل من بدء المفاوضات المتوقعة على مستوى مجموعات العمل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وحذرت من أن توقعات كوريا الشمالية من المحادثات مع واشنطن تقل تدريجيا وأن ذلك يدفع بلادها لمراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها صوب التقارب مع الولايات المتحدة.

وأضافت "من الأحرى بالولايات المتحدة أن تكف عن اختبار صبرنا بمثل هذه التصريحات التي تثير حفيظتنا إذا كانت تريد ألا تندم أشد الندم بعد ذلك".

وصعدت كوريا الشمالية من انتقاد بومبيو في الآونة الأخيرة ووصفته بأنه "سم زعاف" وشككت في محاولاته لاستئناف المحادثات.

وتوقفت المفاوضات الهادفة إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية منذ فشل قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير شباط.

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