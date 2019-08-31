ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد إعصار دوريان من الفضاء

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مقطع فيديو يظهر الإعصار المداري "دوريان" من الفضاء، ورفعت الولايات المتحدة حالة التأهب في ولاية فلوريدا الأمريكية، استعدادا للتعامل مع الإعصار.

وكان إعصار دوريان قد اشتد مساء أمس ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سمبسون الذي يضم 5 فئات، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 215 كم في الساعة.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن في أحدث نشرة له، أن الإعصار فوق المحيط الأطلسي على بعد نحو 925 كم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بعد 645 كم شرق جزر البهاما.

وتتوقع السلطات الأمريكية وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة يوم الاثنين أو الثلاثاء، بحسب ما ذكر المركز.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب إعصار دوريان.. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

مخاوف من خطورة إعصار دوريان واقترابه من الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

علي جمعة يفجر مفاجأة حول قصة نسيج العنكبوت واليمامة أمام غار ثور

قمة نارية بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

اهم الاخبار.. أسباب انخفاض سعر الدولار.. نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي.. 13 % من الشركات تغادر الصين

بسبب لعاب الكلب.. بتر ساقي امرأة و6 من أصابعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور