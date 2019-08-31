شاهد إعصار دوريان من الفضاء

وتتوقع السلطات الأمريكية وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة يوم الاثنين أو الثلاثاء، بحسب ما ذكر المركز.





نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مقطع فيديو يظهر الإعصار المداري "دوريان" من الفضاء، ورفعت الولايات المتحدة حالة التأهب في ولاية فلوريدا الأمريكية، استعدادا للتعامل مع الإعصار.وكان إعصار دوريان قد اشتد مساء أمس ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سمبسون الذي يضم 5 فئات، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 215 كم في الساعة.وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن في أحدث نشرة له، أن الإعصار فوق المحيط الأطلسي على بعد نحو 925 كم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بعد 645 كم شرق جزر البهاما.