نفسى تفتخروا بيا فى يوم من الأيام.. رسالة تامر حسنى لأولاده بعد حفل العلمين

نشر الفنان تامر حسنى، مجموعة من الصور خلال حفله الأخير بالعلمين.





ووجه تامر حسنى الشكر للقائمين على هذه الحلفة "كل الجماهير الراقيه المحترمه اللي شرفوني في حفل الـ ١٥ سنه ، شكرًا عشان جمهوري شرفني رغم انها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية في هذا العام كانت الأفضل والأرقى تنظيمًا ، حقيقي شكرًا جمهوري المحترم شكرًا لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر ".





وتابع تامر حسنى "الشكر الكبير اوي لأمي الغاليه اجتهادي ١٥ سنه و عمري كله دعواتك يا أمي كانوا السند والظهر طول مشواري شكرًا أمي شكرًا أبي الغالي لولاكم مكنتش هبقى هنا".



