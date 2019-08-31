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فن

نفسى تفتخروا بيا فى يوم من الأيام.. رسالة تامر حسنى لأولاده بعد حفل العلمين

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:59 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
منار نور
نشر الفنان تامر حسنى، مجموعة من الصور خلال حفله الأخير بالعلمين. 

ووجه تامر حسنى الشكر للقائمين على هذه الحلفة "كل الجماهير الراقيه المحترمه اللي شرفوني في حفل الـ ١٥ سنه ، شكرًا عشان جمهوري شرفني رغم انها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية في هذا العام كانت الأفضل والأرقى تنظيمًا ، حقيقي شكرًا جمهوري المحترم شكرًا لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر ".

وتابع تامر حسنى "الشكر الكبير اوي لأمي الغاليه اجتهادي ١٥ سنه و عمري كله دعواتك يا أمي كانوا السند والظهر طول مشواري شكرًا أمي شكرًا أبي الغالي لولاكم مكنتش هبقى هنا".

وأضاف تامر حسنى "شكرا اخي الأكبر حسام حسني لكل مجهودك معايا من وانا صغير .. شكرًا زوجتي الفاضلة بسمه بوسيل على دعمك الشديد والدائم شكرًا للأسرة الكريمه ، شكرًا اولادي عشان بتجروا وتدعولي كل يوم قبل ما اخرج من البيت انا عايش عشانكم و نفسي تفتخروا بيا في يوم من الأيام لكل اللي بيقرأوا البوست ربنا ينصركم و يفرح قلوبكم بكل احلامكم كبرتوا قدامي و كبرت قدامكم و بيكم يارب كلكم في نجاح و ستر".

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