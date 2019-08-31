ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: حملة مفيش زي مصر تحقق أهدافها بعد تجاوز متابعيها 14 مليونا

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:39 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان
فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زي مصر"، التي أطلقتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا حققت جميع أهدافها بعد نجاحها في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين في الخارج.

ووجه " المسعود " التحية والتقدير إلى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد تدشين الوزارة لهذه الحملة عبر صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك"، و"إنستجرام"، و"تويتر" بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر بنقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.

وأكد ان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تفكر دائما بأساليب وافكار غير تقليدية ومن خارج الصندوق، معتبرا وجود 14 مليون سفيرا لمصر بالخارج يروجون للسياحة المصرية داخل مختلف دول العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كانت الحملة حازت على رعاية أحد التطبيقات الشهيرة حول العالم، وهو تطبيق "تيك توك"، الذي لاقى انتشارا واسعا بين المستخدمين خاصة مع تواجده في أكثر من 150 دولة حول العالم بـ 75 لغة متنوعة، حيث أبدى المسؤولون عن التطبيق إعجابهم وتحمسهم للحملة، كونها غير مسبوقة والأولى من نوعها كذلك لما لها آثار إيجابية كبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميا بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق الأمر الذي دفعهم لرعايتها.

وأكدت وزارة الهجرة أيضًا أن الحملة لا تهدف فقط إلى الترويج السياحي للدولة، ولكن بالأساس إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ودورهم في دعم مصر والترويج لها عبر إظهار ارتباطهم بها.

ووجهت الوزارة الدعوة لكل المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتين للحديث عن فترة الإجازة التي قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية في بلدنا واختلافها وتفردها عن أي مكان آخر في العالم، مع ختام الفيديو بشعار الحملة NO PLACE LIKE EGYPT" مفيش زي مصر"، وشارك في الحملة بالفعل العديد من المذيعين والعلماء وقادة رأي من المصريين المقيمين بالخارج من جميع أنحاء العالم.

وأكدت الوزارة إلى أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، خصوصًا أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، كونهم هم خير سفراء وجنود لمصر حول العالم ويقفون بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا.. وزيرة الهجرة تلتقي الجالية: نجاح الدولة يرجع إلى مواجهة أبناء الوطن للتحديات..صور

مفيش زي مصر.. كيف قضى المصريون بالخارج عطلة الصيف على أرض الوطن.. فيديو

نائب: مبادرة مفيش زي مصر تروج للسياحة عالميا

مفيش زي مصر.. حملة وزارة الهجرة تتجاوز 14 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي

برلماني: حملة مفيش زي مصر تحتاج تنفيذها على أرض الواقع

نائب: حملة مفيش زي مصر تزيد التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم

ترشيحاتنا

ع الدواق .. تعليق نبيل الحلفاوى على اختيار المدير الفنى الجديد للأهلى

قطر تنضم للسعودية والإمارات.. قرار جديد من الدول الـ3 بخصوص أمريكا

فيديوجراف| مفاجأة حول صحة قصة العنكبوت واليمامة في الهجرة النبوية

ننشر التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

النائب العام يحيل المتهمين بسرقة 16 مليون جنيه من فندق النبيلة للجنايات

تعيينات وإعفاءات.. سياسي سعودي يكشف ما وراء الأوامر الملكية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال