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الارصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:51 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد، الأحد، معتدلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة حارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 36/25
الاسكندرية 31/25
بورسعيد 32/25
السويس 36/25
رفح 32/23
طابا 34/25
كاترين 34/17
الطور 33/28
شرم الشيخ 38/30
مرسى علم 35/28
بني سويف 36/24
سوهاج 37/25
الأقصر 39/26
أسوان 40/28
الوادي الجديد 39/25
شلاتين 38/30
حلايب 35/29

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