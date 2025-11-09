إقبال كبير من ناخبي القوات الأمنيّة للمشاركة في التصويت الخاص بالعراق

أكدت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد، أن مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية قد فتحت أبوابها منذ الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي، إيذانًا بانطلاق العملية الانتخابية في يومها المخصص للتصويت الخاص.

وأضافت في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية الاقتراع تتم إلكترونيًا بالكامل، حيث تم تشغيل أجهزة التصويت آليًا مع بداية اليوم، على أن تُغلق هذه الأجهزة في تمام الساعة 6 مساءً بنفس الآلية الإلكترونية، ضمن خطة لضمان سرعة ودقة الإجراءات الانتخابية.

وتابعت، أن الإقبال كان كبيرًا من منتسبي القوات الأمنية المشاركين في التصويت الخاص، إذ شهدت مراكز الاقتراع حضورًا واسعًا لعناصر وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب أفراد جهاز مكافحة الإرهاب، والبيشمركة، وهيئة المنافذ الحدودية، وهيئة الحشد الشعبي، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.3 مليون ناخب.

وأشارت إلى أن هذا اليوم الانتخابي يشهد تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى، حيث تتولى القوات الأمنية تأمين المراكز الانتخابية في الوقت الذي يشارك فيه أفرادها بالتصويت.

وذكرت، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت مرارًا على نزاهة العملية الانتخابية في دورتها السادسة، مشيرة إلى وجود لجان رقابية كبيرة، ومتابعة دقيقة من مراقبين محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلي الكيانات السياسية في كل مركز اقتراع لضمان الشفافية والحياد الكامل في سير العملية الانتخابية.