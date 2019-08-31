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حملة تفتيش على مكامير الفحم ببرقاش.. وقرار بإزالة 15 مكمورة تقليدية

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:14 م
صدى البلد
حنان توفيق
نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم غير المطورة الكائنة بمنطقة برقاش بمحافظة الجيزة في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية للسيطرة الكاملة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة وأصدرت الجهات المعنية قرارا بإزالة ١٥ مكمورة فحم نباتي تقليدية وجارى اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة من خلال الجهات المعنية.

واستهدفت الحملة، التي قامت بها الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة منشأة القناطر ومجلس مدينة منشأة القناطر، مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية والتي لا تزال تعمل وفقًا للطرق التقليدية ويصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة التي تم الموافقة عليها واعتمادها.

وخلال الفترة السابقة قامت وزارة البيئة تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد بالتنبيه بشكل مبكر على أصحاب المكامير بأهمية التوقف عن العمل خلال نوبات تلوث الهواء لتخفيف الأحمال البيئية ضمن الإجراءات الاحترازية.

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