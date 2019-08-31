ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجويرو يضيف الهدف الثالث للسيتي في برايتون ويتصدر قائمة هدافي البريميرليج

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:30 م
سيرجيو أجويرو مهاجم
سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي
إسماعيل محمود
أضاف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثالث لفريقه مانشستر سيتي ، وذلك في شباك نظيره نادي برايتون آند هاف ألبيون ، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز أجويرو الهدف في الدقيقة 54 ، بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء ، لتسكن شباك رايان حارس مرمى برايتون ، وتعلن عن الهدف الثاني لأجويرو والثالث لفريقه ، ليتقدم السيتي بثلاثية نظيفة على ملعبه الاتحاد.

وبذلك الهدف رفع أجويرو رصيده من الأهداف للهدف السادس ، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور أربع جولات حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوط مجنون..مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول متقدما على توتنهام 2-1..فيديو

أجويرو يحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي في شباك بورنموث

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج وبوكي في المقدمة وأجويرو وصلاح خلفهما

ترشيحاتنا

بسبب موجات الهضبة الإثيوبية.. فيضانات جديدة تهدد الخرطوم ونهر النيل

أول قرار.. اتحاد الكرة يرضخ لمطالب الزمالك والاتحاد السكندري

من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد؟

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور

لحظة ضبط مهتز نفسي طعن أمين شرطة بالزمالك.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنا سماحة تكشف عن كواليس أميرة الحب .. صور

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة