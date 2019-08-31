أجويرو يضيف الهدف الثالث للسيتي في برايتون ويتصدر قائمة هدافي البريميرليج

أضاف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثالث لفريقه مانشستر سيتي ، وذلك في شباك نظيره نادي برايتون آند هاف ألبيون ، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



وأحرز أجويرو الهدف في الدقيقة 54 ، بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء ، لتسكن شباك رايان حارس مرمى برايتون ، وتعلن عن الهدف الثاني لأجويرو والثالث لفريقه ، ليتقدم السيتي بثلاثية نظيفة على ملعبه الاتحاد.



وبذلك الهدف رفع أجويرو رصيده من الأهداف للهدف السادس ، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور أربع جولات حتى الآن.

