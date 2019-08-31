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أضرار استخدام زجاجة المياه المعدنية مرتين

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:27 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، منشورا عن استعمال زجاجات المياه البلاستيكية اكثر من مرة.

وقال الناظر انه طبقا لآخر الدراسات العلمية وبالرجوع لرأي الخبراء المتخصصين بخصوص الجدل حول استعمال زجاجات المياه البلاستيكية فانه ينصح بالاتي :

اولا: تستعمل الزجاجة مرة واحدة ولا يعاد تعبئتها بالماء او باي سوائل ولا تستخدم في الشرب

ثانيا: لا ينصح بالشرب من زجاجات المياه البلاستيكية التي تركت في الشمس فترات طويلة او تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة

ثالثا: افضل وسيلة للاحتفاظ بالمياه للشرب هي العبوات الزجاجية

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