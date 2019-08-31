حكيم يهنئ الأمة الإسلامية بـ العام الهجري الجديد

هنأ الفنان حكيم عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" الأمة الاسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية.



ونشر المطرب حكيم صورة وعلق قائلًا "كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة "



واحيا حكيم مؤخرًا حفلا بالساحل الشمالى بأحدث التقنيات العالمية للمسرح وحاز على ابهار جميع الحضور وقام حكيم بتبادل الغناء والرقص مع الحضور بالحفل.



يذكر أن حفل حكيم هو الثاني له بالساحل الشمالي وكان قدم حفلة غنائية في ثالث أيام العيد وحققت نجاحات كبيرة.



