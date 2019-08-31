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محافظات

الجيزة تكشف سبب انقطاع المياه بشوارع الهرم والعمرانية وبولاق

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:03 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
محمد الصاحى
أكدت محافظة الجيزة إنها تلقت شكاوى لعدد من المواطنين بشأن وجود انقطاعات فى مياه الشرب بمحل نطاقهم وقد قامت المحافظة على الفور بفحص تلك الشكاوى لحلها حيث تبين ان وزارة الموارد المائية والرى تقوم بأعمال تطهير بجوار مأخذ المياه للشركات بمحطتى الوراق وجزيرة الدهب ما أدى إلى انقطاع المياه بعدد من الشوارع بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه جار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من أعمال التطهير واعادة التشغيل للمحطات بكامل كفاءتها لعودة انتظام المياه فى المناطق المتأثرة .

وأكدت محافظة الجيزة أنه قد تم الدفع بعربات مياه للمناطق المتأثرة كما توفر شركة مياه الشرب سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك بالمناطق المتأثرة بالانقطاع اضافه الى انه يتم استقبال طلبات المواطنين بشأن مياه الشرب على الخط الساخن لـشركة المياه وهو 125 اضافة الى الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة الجيزة وهو 114 .

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