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بـ فنجان القهوة .. رجاء الجداوي تتألق بالابيض في أحدث ظهور

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:36 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
محمد بدران
نشرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى صورة على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رجاء الجداوى في الصورة داخل حديقة منزلها ترتدى طقما ابيض وتحتسى فنجانا من القهوة وعلقت قائلة "انا وفنجان القهوة".

بدأت الفنانة رجاء الجداوي تصوير دورها في مسلسل " شبر مية " للنجم أحمد السعدني المقرر عرضه بعيدا عن الموسم الرمضاني.

وتجسد رجاء خلال أحداث العمل دور "ريتا " والدة أحمد السعدني والتي تسانده دائما وتقف معه حيث يتعرض للعديد من المواقف الصعبة .

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبيل.

وعادت أسرة العمل الى التصوير امس الجمعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
بـ فنجان القهوة .. رجاء الجداوي تتألق بالابيض في أحدث ظهور

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