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جمال بيومي: مصر الدرع الحامي للأمة العربية

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:25 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال زيارته للكويت
خالد محيي الدين
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد مستثمري العرب، إن مصر هي درع الأمة العربية خاصة ما يتعلق شقيقتها الكويت، حيث حماها المصريون عدة مرات من الاحتلال والغزو.

ونوه، "بيومي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن هناك علاقات قوية بين الكويت ومصر، حيث تعد الكويت من أكثر الدول المستضيفة للعمالة المصرية، فضلا عن دعمها الكبير للاقتصاد المصري.

وأضاف بيومى أن مصر أصبحت تتمتع بعلاقات كبري مع الدول العربية وأشقائها الأفارقة، مؤكدا أن مصر وجه محبوب للأفارقة، مما كان حافزا لتولي مصر رئاسة الاتحاد لهذا العام.

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