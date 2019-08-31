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فن

3.2 مليون جنيه إيرادات أفلام السينما أمس

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:18 م
الفيل الارزق 2
الفيل الارزق 2
أحمد إبراهيم
شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، "انت حبيبي وبس"، "الممر" و"كازابلانكا".

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام السبعة حققت إيرادات أمس وصلت الى 3 ملايين و212 ألف جنيه .

واحتل أمس المركز الأول فيلم "ولاد رزق 2" بينما جاء فى المركز الثانى فيلم "الفيل الارزق 2" واحتل فيلم "خيال مآتة" المركز الثالث وجاء فى المركز الرابع "الكنز".

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