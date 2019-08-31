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بسبب 4 حروف .. إلزام شركة طيران باعتذار رسمي ودفع 15 ألف دولار لزوجين

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:07 م
اير كندا
اير كندا
رحيم يسري
دائما ما يتقدم الركاب بشكاوى ضد خطوط الطيران بسب مشاكل مختلفة يتعرض لها المسافرون خلال الرحلات الجوية، لكن القضية هذه المرة مع شركة الطيران الكندية كانت بسبب "اللغة".

ألزمت محكمة فيدرالية هذا الأسبوع شركة الطيران الكندية "اير كندا" بدفع 15 ألف دولار وتقديم اعتذار رسمي لزوجين من أوتاوا يتحدثان الفرنسية، وذلك بسبب "انتهاكات متكررة للمساواة في اللغة"، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

تتعلق الدعوى بأكثر من 22 شكوى تقدم بها ميشيل وزوجته ضد شركة الطيران في 2016.

اشتكى الزوجان من أن كلمة "رفع" - Lift - كانت محفورة على أحزمة الأمان باللغة الإنجليزية فقط وليس الفرنسية.

وقال الزوجان في الشكوى إن كلمة "خروج" و"تحذير" كانت مكتوبة باللغة الانجليزية بخط أكبر من الفرنسية، كما أن تنبيهات "الصعود" المكتوبة باللغة الفرنسية في المطار كانت أقل تفصيلا من المكتوبة بالانجليزية.

ووفقا للحكم الصادر فإن "اير كندا" تنتهك الحقوق اللغوية للناطقين بالفرنسية، حيث ينص القانون على ضمان المساواة بين اللغتين الانجليزية والفرنسية في كندا.

وتلك المرة ليست الأولى التي تواجه فيها "اير كندا" دعاوي قضائية من هذا القبيل، ففي 2009 و 2011 و2012 واجهت قضايا مماثلة، لكنها تقدمت باعتذار في بعض الأحيان.

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