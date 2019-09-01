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فرامل الـ ABS.. خليها تصدي تكشف عن كارثة تسببت في حادث سيارة عمرو زكي.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
حادث عمرو زكي
حادث عمرو زكي
خالد محيي الدين
قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة خليها تصدي، إن أغلب السيارات الواردة والمجمعة محليا في مصر تعاني من أزمات كبرى في عوامل الأمان، حيث لا تنطبق مواصفات الأمان العالمية على أغلب السيارة في مصر.

وتابع، "شتا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، أن السيارات الحديثة في مصر تعاني من عدم وجود نظام الثبات الالكترونى "ESP" بجانب غياب جهاز ضبط الكاوتش الإلكتروني"TPMS"، مؤكدًا أن كافة الدراسات العالمية أكدت أرتفاع نسب الحوادث في أغلب السيارات بسبب غياب هذه الأجهزة داخل السيارات، ما دفع الحكومة الأوروبية لتركيبها بشكل إجباري داخل كل المركبات بداية من عام 2011.

وأشار إلى أن مصانع التجميع الخاصة بالفرامل الـ"ABS" تتحدث عن الأن عن إضافة الفرامل للسيارات الحديثة، والتي تمت إضافاتها للسيارات الأوروبية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.

ونوّه المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إلي أن الحادث الذي تعرض له اللاعب الزمالك السابق "عمرو زكي" حادث مأسوي للغاية، مؤكدا أن الحملة تتحدث عن الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التوعية فقط، حيث لا تتمتع السيارات المجمعة محليًا بعوامل الأمان، فضلاً عن قلة عوامل الأمان فى السيارات المستوردة.

وحذّر "شتا" المواطنين من خطورة القيادة بسرعات عالية، تفاديا للوقوع في مثل هذه الحوادث الخطرة، حيث تشهد الفترة الحالية في مصر الكثير من الحوادث الخاصة بالسيارات الفارهة، والتي يفترض أنها تحتوي علي أعلى معدلات الأمان.

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