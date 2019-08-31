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إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية وسقوط عشرات الجرحى

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:59 م
جرحى في إطلاق نار
جرحى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
رحيم يسري
أصيب 20 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة أدويسا بولاية تكساس الأمريكية إن مسلحين اثنين أطلقا النار على المارة بشكل عشوائي، وفقا لصحيفة "جارديان".

وأوضحت الصحيفة أن منفذي الهجوم طليقان وكانا يستقلان سيارتين إحداهما "تويوتا" والأخرى تابعة لخدمات البريد.

وحثت الشرطة سكان المدينة على البقاء في منازلهم والابتعاد عن موقع الهجوم.

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