كهربا يعلن عودته إلى مصر والتدريب في ملعب التتش قريبا

استعرض "صدى البلد" تقريرا مع مشجع النادي الأهلي الذي أصيب في المباراة الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم للقلعة الحمراء، الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب أمام فريق اطلع برة.



وشهد اللقاء الذي تم إذاعته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، مداخلة هاتفية من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق أفيس البرتغالي.



وأعلن كهربا من خلال حديثه الى محمد سمير المشجع المصاب، أنه سيقوم بزيارة له قريبًا في مصر، وسيصطحب معه أمح أحد أصحاب الهمم ومشجع أهلاوي اشتهر بالتواجد مع لاعبي كرة القدم، وبالأخص كهربا.



ووجه المشجع الأهلاوي، بعض الكلمات التلميحية إلى كهربا قائلًا: "مستنيك في التتش تحضر أول تمرين للأهلي إن شاء الله .. ليرد كهربًا " قريب إن شاء الله".