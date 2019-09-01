سمير عثمان يفجر مفاجأة جديدة عن استبعاده من لجنة الحكام.. فيديو

كشف سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن كواليس رحيله من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه.



وقال عثمان في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تلقيت اتصالا هاتفيا وأخطرني المتصل بأن عمرو الجنايني يريد الحديث معي ثم تحدثت معه".



وأضاف: "الجنايني أكد لي أنه سيمنحني مسؤولية ملف تقنية الفيديو وأبديت ترحيبي بذلك، ثم قال لي إن لجنة التحكيم سيشكلها جمال الغندور وهو ما فاجأني".



وأردف: "الجنايني أكد لي ان الغندور مصمم على وجودي في اللجنة معه، ولكنني اعتذرت عن ذلك، أرفض أن أكون رقم 2 في اللجنة.. لم أغضب من هذا القرار، هم يرون أن هذا هو الأفضل".



وعلق سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم السابق باتحاد الكرة على عمله السابق بقناة الأهلي، قائلا: "عمر قناة الأهلي ما قالتلي قول ايه ومتقولش ايه.. فيه قرارات كانت لصالح الأهلي وقرارات ضده وكنت أتحدث عنها بكل صراحة، أيضًا في قناة الزمالك استضافوني هاتفيًا من قبل".



وتابع: "جمال الغندور نفسه حلل قبل كدة في قناة الأهلي وقناة بيراميدز، هذه ليست أزمة".