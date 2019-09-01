في نص الليل.. محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالمحافظة، اليوم الأحد، بسرعة تنفيذ واستكمال أعمال استعادة ضخ المياه بالمناطق المتضررة من انقطاعها.



جاء ذلك من خلال تواصل محافظ الجيزة مع وزير الموارد المائية والرى، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الجيزة لمياه الشرب بعد جولة تفقدية مفاجئة في منتصف الليل لمحطتي مياه الشرب في إمبابة وجزيرة الذهب.



وتأتي الجولة المفاجئة لمحافظ الجيزة بعد تكرار شكاوى المواطنين من انقطاع المياه بعدد من المناطق في المحافظة؛ للوقوف على أسبابها.



وقال محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية أنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى، والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة منسوب المياه العذبة لحل مشاكل الانقطاع.



