السيطرة علي حريق في منزلين بسوهاج

اندلع حريق في منزلين بسبب تطاير شرر من فرن بلدي بقرية البخايته مركز سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق ولم ينتج عن الواقعة ثمة اصابات بأحد.



كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين ملك "رقيه.م.ا" 56 عاما ربة منزل، وأمتد الحريق لمنزل مجاور ملك "ناجي.ج.ر" 45 عاما مدرس يقيمان قري البخايته وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.



وتبين أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الاولي وادت النيران الي احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، وتحرر المحضر اللازم.

