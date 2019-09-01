الأرصاد: تحسن تدريجي في حالة الطقس.. وشبورة على الطرق صباحا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين حتى نهاية الأسبوع.



وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الأولى، أن هناك انخفاضا في نسبة الرطوبة خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن الشبورة المائية تتواجد خلال فترة الصباح الباكر على أغلب الطرق.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انتظاما في حركة الملاحة البحرية سواء في البحر الأحمر والمتوسط، مؤكدا أنه لا يوجد أي ظواهر جوية ونشاط للرياح خلال الساعات القادمة.





